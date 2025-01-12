سعر Max on ETH (MAXETH)
سعر Max on ETH (MAXETH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.96M. يتم تحديث سعر MAXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Max on ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.04K
- تغيير سعر Max on ETH خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
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خلال اليوم، كان سعر Max on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Max on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Max on ETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Max on ETH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-46.04%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Max on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.07%
+20.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project is a tribute to Max from Because Bitcoin (his x.com handle is @maxbecausebtc). He has been a leader in the memecoin space who has helped educate thousands of cryptocurrency investors with integrity and honesty while helping to promote the boys club narrative surrounding the pepe memecoin. Members from his community have joined with our CTO team to rally around Max's mission and Max himself supports the project.
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