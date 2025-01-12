احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MAXETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MAXETH.

سعر Max on ETH (MAXETH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.96M . يتم تحديث سعر MAXETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Max on ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 245.04K - تغيير سعر Max on ETH خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T

أداء سعر Max on ETH (MAXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Max on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Max on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Max on ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Max on ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.07% 30 يوم $ 0 -46.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Max on ETH (MAXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Max on ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) +20.31%

معلومات سوق Max on ETH (MAXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: