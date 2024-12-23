سعر EverRise (RISE)
سعر EverRise (RISE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.15M. يتم تحديث سعر RISE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EverRise الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.76K
- تغيير سعر EverRise خلال اليوم هو -1.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.62B
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خلال اليوم، كان سعر EverRise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EverRise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EverRise مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EverRise مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.81%
|30 يوم
|$ 0
|-2.77%
|60 يوم
|$ 0
|+21.50%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EverRise: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
-1.81%
-19.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
EverRise is a blockchain technology company focused on increasing accessibility to decentralized finance by bringing security solutions to the space. Through an innovative ecosystem of decentralized applications, EverRise provides investors and developers the tools to access the widest possible market with the maximum level of security. The EverRise token is a multi-chain, collateralized cryptocurrency that powers the EverRise dApp ecosystem.
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