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سعر DOODiPALS (DOODI) المباشر لليوم هو USD 0.00130323 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر DOODI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOODiPALS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DOODiPALS خلال اليوم هو -8.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر DOODiPALS (DOODI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOODiPALS مقابل USD هو $ -0.000119320647362927 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOODiPALS مقابل USD هو $ -0.0005252740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOODiPALS مقابل USD هو $ -0.0006200409 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOODiPALS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000119320647362927 -8.38% 30 يوم $ -0.0005252740 -40.30% 60 يوم $ -0.0006200409 -47.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DOODiPALS (DOODI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOODiPALS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00129147$ 0.00129147 $ 0.00129147 24 ساعة مرتفع $ 0.00142661$ 0.00142661 $ 0.00142661 عالية طوال الوقت $ 0.00736414$ 0.00736414 $ 0.00736414 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -8.38% تغير السعر (7 أيام) -24.31%

معلومات سوق DOODiPALS (DOODI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: