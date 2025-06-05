سعر DOODiPALS (DOODI)
سعر DOODiPALS (DOODI) المباشر لليوم هو USD 0.00130323. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر DOODI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOODiPALS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DOODiPALS خلال اليوم هو -8.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر DOODiPALS مقابل USD هو $ -0.000119320647362927 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOODiPALS مقابل USD هو $ -0.0005252740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOODiPALS مقابل USD هو $ -0.0006200409 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOODiPALS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000119320647362927
|-8.38%
|30 يوم
|$ -0.0005252740
|-40.30%
|60 يوم
|$ -0.0006200409
|-47.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOODiPALS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-8.38%
-24.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.
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