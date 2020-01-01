توكنوميكس DOODiPALS (DOODI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DOODiPALS (DOODI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DOODiPALS (DOODI) Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products. الموقع الرسمي: https://www.doodipals.com/ اشتر DOODI الآن!

توكنوميكس DOODiPALS (DOODI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DOODiPALS (DOODI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M إجمالي العرض: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B العرض المتداول: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00736414 $ 0,00736414 $ 0,00736414 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0,00399811 $ 0,00399811 $ 0,00399811 معرفة المزيد عن سعر DOODiPALS (DOODI)

توكنوميكس DOODiPALS (DOODI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DOODiPALS (DOODI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOODI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOODI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOODI، استكشف السعر المباشر لتوكن DOODI!

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