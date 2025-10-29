معلومات سعر ZoidPay (ZPAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00310382 24 ساعة مرتفع $ 0.00338442 عالية طوال الوقت $ 1.79 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +4.57% تغير السعر (7 أيام) -3.54%

سعر ZoidPay (ZPAY) في الوقت الحقيقي هو $0.00335014. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZPAY بين أدنى سعر $ 0.00310382 وأعلى سعر $ 0.00338442، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZPAY على الإطلاق هو $ 1.79، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZPAY +0.25% على مدار الساعة الماضية، +4.57% على مدار 24 ساعة، و -3.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ZoidPay (ZPAY)

القيمة السوقية $ 1.31M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.34M إمداد دورة التداول 392.00M إجمالي العرض 700,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZoidPay هي $ 1.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZPAY يبلغ 392.00M، مع إجمالي عرض 700000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.34M.