سعر Itheum اليوم

السعر المباشر لمشروع Itheum (ITHEUM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ITHEUM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ITHEUM.

يحتل Itheum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 139,475، مع عرض متداول قدره 827.50M ITHEUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ITHEUM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.782059، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ITHEUM بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-6.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 256.97.

معلومات سوق Itheum (ITHEUM)

القيمة السوقية $ 139.48K$ 139.48K $ 139.48K الحجم (24 ساعة) $ 256.97$ 256.97 $ 256.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 143.27K$ 143.27K $ 143.27K إمداد دورة التداول 827.50M 827.50M 827.50M إجمالي العرض 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Itheum هي $ 139.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 256.97. العرض المتداول لـ ITHEUM يبلغ 827.50M، مع إجمالي عرض 850000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 143.27K.