سعر Emorya Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Emorya Finance (EMR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EMR.

يحتل Emorya Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 184,241، مع عرض متداول قدره 947.90M EMR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04461771، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EMR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+56.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 878.80.

معلومات سوق Emorya Finance (EMR)

القيمة السوقية $ 184.24K$ 184.24K $ 184.24K الحجم (24 ساعة) $ 878.80$ 878.80 $ 878.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 194.37K$ 194.37K $ 194.37K إمداد دورة التداول 947.90M 947.90M 947.90M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Emorya Finance هي $ 184.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 878.80. العرض المتداول لـ EMR يبلغ 947.90M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 194.37K.