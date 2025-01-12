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سعر Pepe on Doge (PODGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 472.91K . يتم تحديث سعر PODGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pepe on Doge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.45 - تغيير سعر Pepe on Doge خلال اليوم هو +0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Pepe on Doge (PODGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pepe on Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe on Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe on Doge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe on Doge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.87% 30 يوم $ 0 -63.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pepe on Doge (PODGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe on Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00261721$ 0.00261721 $ 0.00261721 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) +0.87% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Pepe on Doge (PODGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: