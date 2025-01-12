سعر Pepe on Doge (PODGE)
سعر Pepe on Doge (PODGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 472.91K. يتم تحديث سعر PODGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pepe on Doge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.45
- تغيير سعر Pepe on Doge خلال اليوم هو +0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Pepe on Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pepe on Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pepe on Doge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pepe on Doge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.87%
|30 يوم
|$ 0
|-63.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pepe on Doge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
+0.87%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.
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