سعر xExchange اليوم

السعر المباشر لمشروع xExchange (MEX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEX.

يحتل xExchange حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,044,286، مع عرض متداول قدره 4.08T MEX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00100138، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEX بمقدار +0.67% خلال الساعة الماضية و+2.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق xExchange (MEX)

القيمة السوقية $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M إمداد دورة التداول 4.08T 4.08T 4.08T إجمالي العرض 4,075,069,798,230.0 4,075,069,798,230.0 4,075,069,798,230.0

القيمة السوقية الحالية لـ xExchange هي $ 1.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEX يبلغ 4.08T، مع إجمالي عرض 4075069798230.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.04M.