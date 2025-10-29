سعر XOXNO المباشر اليوم هو 0.01798156 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XOXNO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XOXNO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر XOXNO المباشر اليوم هو 0.01798156 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XOXNO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XOXNO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن XOXNO

معلومات سعر XOXNO

الوثيقة البيضاء لـ XOXNO

الموقع الرسمي لـ XOXNO

اقتصاد توكن XOXNO

توقعات سعر XOXNO

شعار XOXNO

سعر XOXNO (XOXNO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 XOXNO إلى USD:

$0.01798251
$0.01798251$0.01798251
-5.30%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار XOXNO (XOXNO) المباشر
معلومات سعر XOXNO (XOXNO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01776935
$ 0.01776935$ 0.01776935
24 ساعة منخفض
$ 0.01945477
$ 0.01945477$ 0.01945477
24 ساعة مرتفع

$ 0.01776935
$ 0.01776935$ 0.01776935

$ 0.01945477
$ 0.01945477$ 0.01945477

$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313

$ 0.01521366
$ 0.01521366$ 0.01521366

-0.53%

-5.30%

-5.64%

-5.64%

سعر XOXNO (XOXNO) في الوقت الحقيقي هو $0.01798156. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XOXNO بين أدنى سعر $ 0.01776935 وأعلى سعر $ 0.01945477، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXOXNO على الإطلاق هو $ 0.291313، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01521366.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XOXNO -0.53% على مدار الساعة الماضية، -5.30% على مدار 24 ساعة، و -5.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XOXNO (XOXNO)

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

66.02M
66.02M 66.02M

99,965,955.62404485
99,965,955.62404485 99,965,955.62404485

القيمة السوقية الحالية لـ XOXNO هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XOXNO يبلغ 66.02M، مع إجمالي عرض 99965955.62404485. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.80M.

سجل سعر XOXNO (XOXNO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XOXNO مقابل USD هو $ -0.00100669092019755 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XOXNO مقابل USD هو $ -0.0055103285 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XOXNO مقابل USD هو $ -0.0051228367 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XOXNO مقابل USD هو $ -0.012433785412228813 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00100669092019755-5.30%
30 يوم$ -0.0055103285-30.64%
60 يوم$ -0.0051228367-28.48%
90 يوم$ -0.012433785412228813-40.87%

ما هو XOXNO ( XOXNO )

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر XOXNO (USD)

كم ستكون قيمة XOXNO (XOXNO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك XOXNO (XOXNO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة XOXNO.

تحقق الآن من توقعات سعر XOXNO!

عملة XOXNO إلى العملات المحلية

توكنوميكس XOXNO (XOXNO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس XOXNO (XOXNO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XOXNO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول XOXNO (XOXNO)

كم يساوي XOXNO (XOXNO) اليوم؟
سعر XOXNO المباشر في USD هو USD 0.01798156، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XOXNO إلى USD الحالي؟
سعر XOXNO إلى USD الحالي هو $ 0.01798156. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ XOXNO ؟
القيمة السوقية لعملة XOXNO هي $ 1.19M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XOXNO؟
العرض المتداول لتوكن XOXNO هو 66.02M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XOXNO؟
حقق XOXNO سعرًا قياسيًا قدره 0.291313 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XOXNO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01521366 XOXNO.
ما هو حجم تداول XOXNO؟
حجم تداول XOXNO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع XOXNO هذا العام؟
قد يرتفع XOXNO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XOXNO لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

