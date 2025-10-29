معلومات سعر XOXNO (XOXNO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01776935 $ 0.01776935 $ 0.01776935 24 ساعة منخفض $ 0.01945477 $ 0.01945477 $ 0.01945477 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01776935$ 0.01776935 $ 0.01776935 24 ساعة مرتفع $ 0.01945477$ 0.01945477 $ 0.01945477 عالية طوال الوقت $ 0.291313$ 0.291313 $ 0.291313 أدنى سعر $ 0.01521366$ 0.01521366 $ 0.01521366 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -5.30% تغير السعر (7 أيام) -5.64% تغير السعر (7 أيام) -5.64%

سعر XOXNO (XOXNO) في الوقت الحقيقي هو $0.01798156. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XOXNO بين أدنى سعر $ 0.01776935 وأعلى سعر $ 0.01945477، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXOXNO على الإطلاق هو $ 0.291313، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01521366.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XOXNO -0.53% على مدار الساعة الماضية، -5.30% على مدار 24 ساعة، و -5.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XOXNO (XOXNO)

القيمة السوقية $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M إمداد دورة التداول 66.02M 66.02M 66.02M إجمالي العرض 99,965,955.62404485 99,965,955.62404485 99,965,955.62404485

القيمة السوقية الحالية لـ XOXNO هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XOXNO يبلغ 66.02M، مع إجمالي عرض 99965955.62404485. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.80M.