سعر XOXNO Staked EGLD (XEGLD)
سعر XOXNO Staked EGLD (XEGLD) المباشر لليوم هو USD 16.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 539.25K. يتم تحديث سعر XEGLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XOXNO Staked EGLD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر XOXNO Staked EGLD خلال اليوم هو -1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.48K
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خلال اليوم، كان سعر XOXNO Staked EGLD مقابل USD هو $ -0.32765971691369 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XOXNO Staked EGLD مقابل USD هو $ +0.4944094560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XOXNO Staked EGLD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XOXNO Staked EGLD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.32765971691369
|-1.99%
|30 يوم
|$ +0.4944094560
|+3.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XOXNO Staked EGLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-1.99%
-12.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.
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