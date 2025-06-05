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سعر XOXNO Staked EGLD (XEGLD) المباشر لليوم هو USD 16.11 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 539.25K . يتم تحديث سعر XEGLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XOXNO Staked EGLD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر XOXNO Staked EGLD خلال اليوم هو -1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.48K

أداء سعر XOXNO Staked EGLD (XEGLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XOXNO Staked EGLD مقابل USD هو $ -0.32765971691369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XOXNO Staked EGLD مقابل USD هو $ +0.4944094560 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XOXNO Staked EGLD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XOXNO Staked EGLD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.32765971691369 -1.99% 30 يوم $ +0.4944094560 +3.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XOXNO Staked EGLD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 15.83$ 15.83 $ 15.83 24 ساعة مرتفع $ 16.56$ 16.56 $ 16.56 عالية طوال الوقت $ 22.03$ 22.03 $ 22.03 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -1.99% تغير السعر (7 أيام) -12.74%

معلومات سوق XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: