سعر Bit2Me (B2M)
سعر Bit2Me (B2M) المباشر لليوم هو USD 0.01898179. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.96M. يتم تحديث سعر B2M مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bit2Me الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.81K
- تغيير سعر Bit2Me خلال اليوم هو +2.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.95B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر B2M مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر B2M.
خلال اليوم، كان سعر Bit2Me مقابل USD هو $ +0.00054658 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bit2Me مقابل USD هو $ +0.0031757502 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bit2Me مقابل USD هو $ +0.0148247134 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bit2Me مقابل USD هو $ +0.009206752078927205 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00054658
|+2.96%
|30 يوم
|$ +0.0031757502
|+16.73%
|60 يوم
|$ +0.0148247134
|+78.10%
|90 يوم
|$ +0.009206752078927205
|+94.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bit2Me: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
+2.96%
-0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 B2M إلى AUD
A$0.0301810461
|1 B2M إلى GBP
￡0.0149956141
|1 B2M إلى EUR
€0.0180327005
|1 B2M إلى USD
$0.01898179
|1 B2M إلى MYR
RM0.085418055
|1 B2M إلى TRY
₺0.6672099185
|1 B2M إلى JPY
¥2.9691315918
|1 B2M إلى RUB
₽1.9517076478
|1 B2M إلى INR
₹1.6123132426
|1 B2M إلى IDR
Rp306.1578603637
|1 B2M إلى PHP
₱1.1168885236
|1 B2M إلى EGP
￡E.0.9659832931
|1 B2M إلى BRL
R$0.1154092832
|1 B2M إلى CAD
C$0.0271439597
|1 B2M إلى BDT
৳2.2590228279
|1 B2M إلى NGN
₦29.3834312842
|1 B2M إلى UAH
₴0.7928693683
|1 B2M إلى VES
Bs0.96807129
|1 B2M إلى PKR
Rs5.2623216417
|1 B2M إلى KZT
₸9.9276659879
|1 B2M إلى THB
฿0.6497466717
|1 B2M إلى TWD
NT$0.6193758077
|1 B2M إلى CHF
Fr0.0168937931
|1 B2M إلى HKD
HK$0.1474885083
|1 B2M إلى MAD
.د.م0.1901975358