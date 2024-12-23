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سعر Bit2Me (B2M) المباشر لليوم هو USD 0.01898179 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.96M . يتم تحديث سعر B2M مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bit2Me الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.81K - تغيير سعر Bit2Me خلال اليوم هو +2.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.95B

أداء سعر Bit2Me (B2M) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bit2Me مقابل USD هو $ +0.00054658 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bit2Me مقابل USD هو $ +0.0031757502 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bit2Me مقابل USD هو $ +0.0148247134 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bit2Me مقابل USD هو $ +0.009206752078927205 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00054658 +2.96% 30 يوم $ +0.0031757502 +16.73% 60 يوم $ +0.0148247134 +78.10% 90 يوم $ +0.009206752078927205 +94.19%

تحليل سعر Bit2Me (B2M)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bit2Me: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01832697$ 0.01832697 $ 0.01832697 24 ساعة مرتفع $ 0.01916369$ 0.01916369 $ 0.01916369 عالية طوال الوقت $ 0.300665$ 0.300665 $ 0.300665 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) +2.96% تغير السعر (7 أيام) -0.13%

معلومات سوق Bit2Me (B2M)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: