توكنوميكس Horizen (ZEN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Horizen (ZEN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Horizen (ZEN) Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. الموقع الرسمي: https://www.horizen.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.horizen.io/research/ مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229 اشتر ZEN الآن!

توكنوميكس Horizen (ZEN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Horizen (ZEN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 140.53M $ 140.53M $ 140.53M إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 170.21M $ 170.21M $ 170.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 السعر الحالي: $ 8.105 $ 8.105 $ 8.105 معرفة المزيد عن سعر Horizen (ZEN)

توكنوميكس Horizen (ZEN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Horizen (ZEN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZEN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZEN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZEN، استكشف السعر المباشر لتوكن ZEN!

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