توكنوميكس WEEX Token (WXT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WEEX Token (WXT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WEEX Token (WXT) WXT هو التوكن الأصلي الذي قدمته WEEX Global، والذي يعمل وفقًا لبروتوكول ERC-20 القياسي. تم تصميم WXT كحجر أساس لنظام WEEX البيئي، وهو بمثابة آلية حوافز ديناميكية، تكافئ الشركاء والمساهمين والرواد والأعضاء النشطين في مجتمع بورصة WEEX. الموقع الرسمي: https://www.weex.com/wxt مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716 اشتر WXT الآن!

توكنوميكس WEEX Token (WXT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WEEX Token (WXT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.037755 $ 0.037755 $ 0.037755 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 $ 0.01076131063143907 السعر الحالي: $ 0.033082 $ 0.033082 $ 0.033082 معرفة المزيد عن سعر WEEX Token (WXT)

توكنوميكس WEEX Token (WXT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WEEX Token (WXT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WXT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WXT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WXT، استكشف السعر المباشر لتوكن WXT!

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