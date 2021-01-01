توكنوميكس Vita Inu (VINU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vita Inu (VINU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vita Inu (VINU) مشروع Vita Inu ($VINU) هو أحد توكن الميم الأصلية على سلسلة BNB منذ عام 2021. يُعد VINU من أوائل توكن ميم الكلاب على BSC، مدعومًا بمجتمع قوي ومستعد للنمو جنبًا إلى جنب مع نظام BSC البيئي. الموقع الرسمي: https://vitainu.org الوثيقة البيضاء: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa اشتر VINU الآن!

توكنوميكس Vita Inu (VINU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vita Inu (VINU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.70M $ 14.70M $ 14.70M إجمالي العرض: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T العرض المتداول: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.70M $ 14.70M $ 14.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000000016343 $ 0.000000016343 $ 0.000000016343 معرفة المزيد عن سعر Vita Inu (VINU)

توكنوميكس Vita Inu (VINU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vita Inu (VINU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VINU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VINU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VINU، استكشف السعر المباشر لتوكن VINU!

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