توكنوميكس Trust Wallet (TWT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Trust Wallet (TWT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Trust Wallet (TWT) Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. الموقع الرسمي: https://trustwallet.com/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD اشتر TWT الآن!

توكنوميكس Trust Wallet (TWT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Trust Wallet (TWT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 316.95M $ 316.95M $ 316.95M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 السعر الحالي: $ 0.7607 $ 0.7607 $ 0.7607 معرفة المزيد عن سعر Trust Wallet (TWT)

توكنوميكس Trust Wallet (TWT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Trust Wallet (TWT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TWT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TWT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TWT، استكشف السعر المباشر لتوكن TWT!

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