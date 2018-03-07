توكنوميكس TrueUSD (TUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول TrueUSD (TUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات TrueUSD (TUSD) TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. الموقع الرسمي: https://tusd.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 اشتر TUSD الآن!

توكنوميكس TrueUSD (TUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار TrueUSD (TUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 492.73M $ 492.73M $ 492.73M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.0949 $ 1.0949 $ 1.0949 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 السعر الحالي: $ 0.9964 $ 0.9964 $ 0.9964 معرفة المزيد عن سعر TrueUSD (TUSD)

توكنوميكس TrueUSD (TUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس TrueUSD (TUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن TUSD!

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