توكنوميكس THENA (THE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول THENA (THE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات THENA (THE) تتمثل رؤية THENA في أن تصبح منصة "SuperApp" التي تستهدف الجماهير، على السلسلة، بتجربة من الدرجة CEX. تتمتع THENA بنهج متعدد الاستخدامات حيث نتصور أن نصبح طبقة السيولة الأكثر قابلية للتعديل على الإطلاق لتلبية أي نوع من احتياجات السيولة من شركائنا: العملات المستقرة، وLSTs، وRWAs الرمزية، وعملات الميم، وتوكن الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك... الموقع الرسمي: https://thena.fi/ الوثيقة البيضاء: https://thena.gitbook.io/thena/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xf4c8e32eadec4bfe97e0f595add0f4450a863a11 اشتر THE الآن!

توكنوميكس THENA (THE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار THENA (THE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.36M $ 42.36M $ 42.36M إجمالي العرض: $ 326.12M $ 326.12M $ 326.12M العرض المتداول: $ 108.55M $ 108.55M $ 108.55M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 127.25M $ 127.25M $ 127.25M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.4676 $ 4.4676 $ 4.4676 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 $ 0.07220387483514598 السعر الحالي: $ 0.3902 $ 0.3902 $ 0.3902 معرفة المزيد عن سعر THENA (THE)

توكنوميكس THENA (THE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس THENA (THE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن THE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن THE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس THE، استكشف السعر المباشر لتوكن THE!

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