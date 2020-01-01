توكنوميكس SUSHI (SUSHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SUSHI (SUSHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SUSHI (SUSHI) SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. الموقع الرسمي: https://sushi.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 اشتر SUSHI الآن!

توكنوميكس SUSHI (SUSHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SUSHI (SUSHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 224.02M $ 224.02M $ 224.02M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 275.35M $ 275.35M $ 275.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 السعر الحالي: $ 0.8136 $ 0.8136 $ 0.8136 معرفة المزيد عن سعر SUSHI (SUSHI)

توكنوميكس SUSHI (SUSHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SUSHI (SUSHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUSHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUSHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUSHI، استكشف السعر المباشر لتوكن SUSHI!

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