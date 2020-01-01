توكنوميكس QUAI (QUAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول QUAI (QUAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات QUAI (QUAI) Quai Network عبارة عن سلسلة كتل لإثبات العمل قابلة للتطوير وقابلة للبرمجة، وهي مصممة لتكون بمثابة نظام نقدي عالمي جديد. من خلال دمج العملة مع الطاقة، تقدم Quai أول دولار طاقة لامركزي في العالم. تستفيد Quai من آلية إجماع إثبات العمل من الجيل التالي والتي يطلق عليها Proof-of-Entropy-Minima للقضاء على تنافس الكتل وتوفير نهائية سريعة للغاية. توفر شبكة Quai البنية الأساسية اللازمة لدعم العمليات على نطاق عالمي دون التضحية بمبادئ البلوكتشين الأساسية، مما يتيح إنتاجية تصل إلى 50,000 معاملة في الثانية مع الحفاظ على اللامركزية والأمان. الموقع الرسمي: https://qu.ai/ الوثيقة البيضاء: https://qu.ai/litepaper مستكشف الكتل: https://quaiscan.io اشتر QUAI الآن!

توكنوميكس QUAI (QUAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار QUAI (QUAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.3676 $ 0.3676 $ 0.3676 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04841972621978153 $ 0.04841972621978153 $ 0.04841972621978153 السعر الحالي: $ 0.05138 $ 0.05138 $ 0.05138 معرفة المزيد عن سعر QUAI (QUAI)

توكنوميكس QUAI (QUAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس QUAI (QUAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUAI، استكشف السعر المباشر لتوكن QUAI!

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