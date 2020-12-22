توكنوميكس Marlin POND (POND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Marlin POND (POND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Marlin POND (POND) Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 الموقع الرسمي: https://www.marlin.org الوثيقة البيضاء: https://docs.marlin.org مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c اشتر POND الآن!

توكنوميكس Marlin POND (POND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Marlin POND (POND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 66.64M $ 66.64M $ 66.64M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 السعر الحالي: $ 0.008131 $ 0.008131 $ 0.008131 معرفة المزيد عن سعر Marlin POND (POND)

توكنوميكس Marlin POND (POND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Marlin POND (POND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POND، استكشف السعر المباشر لتوكن POND!

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