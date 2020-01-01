توكنوميكس Octo Gaming (OTK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Octo Gaming (OTK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Octo Gaming (OTK) Octo Gaming هي منصة الألعاب المحمولة الأولى على سولانا، حيث بلغ عدد مرات تنزيلها 4 ملايين، وهي متوفرة على App Store وPlay Store وتطبيق سولانا اللامركزي. تعتمد المنصة على ألعاب مصغرة تجمع بين عناوين IP الخاصة بـ Octo وأقوى عناوين IP من نوعي web2 وweb3، مما يتيح للمستخدمين تحقيق دخل من وقتهم الذي يقضونه في لعب ألعاب الفيديو. تتوفر 17 لعبة بالفعل على التطبيق، وقد تم لعب أكثر من 100 مليون مباراة. الموقع الرسمي: https://octo-gaming.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ اشتر OTK الآن!

توكنوميكس Octo Gaming (OTK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Octo Gaming (OTK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 السعر الحالي: $ 0.0042 $ 0.0042 $ 0.0042 معرفة المزيد عن سعر Octo Gaming (OTK)

توكنوميكس Octo Gaming (OTK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Octo Gaming (OTK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OTK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OTK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OTK، استكشف السعر المباشر لتوكن OTK!

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