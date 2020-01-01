توكنوميكس NYM (NYM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NYM (NYM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NYM (NYM) NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. الموقع الرسمي: https://nym.com/ الوثيقة البيضاء: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 اشتر NYM الآن!

توكنوميكس NYM (NYM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NYM (NYM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 49.69M $ 49.69M $ 49.69M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 49.69M $ 49.69M $ 49.69M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 السعر الحالي: $ 0.04969 $ 0.04969 $ 0.04969 معرفة المزيد عن سعر NYM (NYM)

توكنوميكس NYM (NYM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NYM (NYM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NYM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NYM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NYM، استكشف السعر المباشر لتوكن NYM!

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