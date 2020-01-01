توكنوميكس cat in a dogs world (MEW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول cat in a dogs world (MEW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات cat in a dogs world (MEW) Mew is a cat in a dog's world out to save the world from other dog coins. الموقع الرسمي: https://mew.xyz/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/MEW1gQWJ3nEXg2qgERiKu7FAFj79PHvQVREQUzScPP5 اشتر MEW الآن!

توكنوميكس cat in a dogs world (MEW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار cat in a dogs world (MEW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 281.60M $ 281.60M $ 281.60M إجمالي العرض: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B العرض المتداول: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 281.60M $ 281.60M $ 281.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0129 $ 0.0129 $ 0.0129 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 $ 0.000844011049572498 السعر الحالي: $ 0.003168 $ 0.003168 $ 0.003168 معرفة المزيد عن سعر cat in a dogs world (MEW)

توكنوميكس cat in a dogs world (MEW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس cat in a dogs world (MEW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEW، استكشف السعر المباشر لتوكن MEW!

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