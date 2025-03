السعر التاريخي Cat in a dogs world

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Cat in a dogs world، فإن السعر الحالي لعملة Cat in a dogs world هو 0.002076USD. العرض المتداول من Cat in a dogs world(MEW) هو 0.00 MEW مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $0.00.

الفترة التغيير(%) التغيير(USD) صعود هبوط 24 ساعة -19.69% $ -0.000509 $ 0.002619 $ 0.002026

7 أيام -13.76% $ -0.000330 $ 0.002765 $ 0.002061

30 يوم -45.42% $ -0.001727 $ 0.003949 $ 0.002077