توكنوميكس Metal Blockchain (METAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Metal Blockchain (METAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Metal Blockchain (METAL) Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW). الموقع الرسمي: https://metalblockchain.org/ الوثيقة البيضاء: https://metalblockchain.org/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.metalblockchain.org اشتر METAL الآن!

توكنوميكس Metal Blockchain (METAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Metal Blockchain (METAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 49.999 $ 49.999 $ 49.999 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 السعر الحالي: $ 0.33708 $ 0.33708 $ 0.33708 معرفة المزيد عن سعر Metal Blockchain (METAL)

توكنوميكس Metal Blockchain (METAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Metal Blockchain (METAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن METAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن METAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس METAL، استكشف السعر المباشر لتوكن METAL!

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