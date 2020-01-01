توكنوميكس Medieval Empires (MEE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Medieval Empires (MEE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Medieval Empires (MEE) Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. الموقع الرسمي: https://www.medievalempires.com/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.medievalempires.com/ مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D اشتر MEE الآن!

توكنوميكس Medieval Empires (MEE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Medieval Empires (MEE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 559.41M $ 559.41M $ 559.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.037 $ 0.037 $ 0.037 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 $ 0.002420084060039796 السعر الحالي: $ 0.007373 $ 0.007373 $ 0.007373 معرفة المزيد عن سعر Medieval Empires (MEE)

توكنوميكس Medieval Empires (MEE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Medieval Empires (MEE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEE، استكشف السعر المباشر لتوكن MEE!

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