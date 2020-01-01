توكنوميكس Lido DAO (LDO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lido DAO (LDO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lido DAO (LDO) Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0. الموقع الرسمي: https://lido.fi/ الوثيقة البيضاء: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p اشتر LDO الآن!

توكنوميكس Lido DAO (LDO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lido DAO (LDO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 893.77M $ 893.77M $ 893.77M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 896.91M $ 896.91M $ 896.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.115 $ 8.115 $ 8.115 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 $ 0.4060299707730653 السعر الحالي: $ 0.9965 $ 0.9965 $ 0.9965 معرفة المزيد عن سعر Lido DAO (LDO)

توكنوميكس Lido DAO (LDO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lido DAO (LDO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LDO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LDO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LDO، استكشف السعر المباشر لتوكن LDO!

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