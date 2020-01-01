توكنوميكس Katana Inu (KATA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Katana Inu (KATA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Katana Inu (KATA) Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. الموقع الرسمي: https://katanainu.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances اشتر KATA الآن!

توكنوميكس Katana Inu (KATA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Katana Inu (KATA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M إجمالي العرض: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B العرض المتداول: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 السعر الحالي: $ 0.00013997 $ 0.00013997 $ 0.00013997 معرفة المزيد عن سعر Katana Inu (KATA)

توكنوميكس Katana Inu (KATA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Katana Inu (KATA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KATA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KATA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KATA، استكشف السعر المباشر لتوكن KATA!

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