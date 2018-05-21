توكنوميكس IoTeX Network (IOTX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IoTeX Network (IOTX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IoTeX Network (IOTX) IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation. الموقع الرسمي: https://www.iotex.io/ الوثيقة البيضاء: https://iotex.io/2.0 مستكشف الكتل: https://iotexscan.io/ اشتر IOTX الآن!

توكنوميكس IoTeX Network (IOTX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IoTeX Network (IOTX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 272.95M $ 272.95M $ 272.95M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 9.44B $ 9.44B $ 9.44B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 289.10M $ 289.10M $ 289.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.262048 $ 0.262048 $ 0.262048 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 $ 0.00123909173461 السعر الحالي: $ 0.02891 $ 0.02891 $ 0.02891 معرفة المزيد عن سعر IoTeX Network (IOTX)

توكنوميكس IoTeX Network (IOTX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IoTeX Network (IOTX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IOTX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IOTX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IOTX، استكشف السعر المباشر لتوكن IOTX!

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