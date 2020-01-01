توكنوميكس Huma Finance (HUMA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Huma Finance (HUMA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Huma Finance (HUMA) مشروع Huma هي أول شبكة PayFi ورائدة في منظومة PayFi سريعة النمو. تُمكّن مؤسسات الدفع العالمية من تسوية المدفوعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام العملات المستقرة والسيولة على السلسلة، مما يوفر السرعة والشفافية والكفاءة للبنية التحتية المالية البطيئة تقليديًا. الموقع الرسمي: https://huma.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.huma.finance مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw اشتر HUMA الآن!

توكنوميكس Huma Finance (HUMA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Huma Finance (HUMA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 58.81M $ 58.81M $ 58.81M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 339.30M $ 339.30M $ 339.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02946497561753733 $ 0.02946497561753733 $ 0.02946497561753733 السعر الحالي: $ 0.03393 $ 0.03393 $ 0.03393 معرفة المزيد عن سعر Huma Finance (HUMA)

توكنوميكس Huma Finance (HUMA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Huma Finance (HUMA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HUMA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HUMA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HUMA، استكشف السعر المباشر لتوكن HUMA!

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