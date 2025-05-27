HUMA

مشروع Huma هي أول شبكة PayFi ورائدة في منظومة PayFi سريعة النمو. تُمكّن مؤسسات الدفع العالمية من تسوية المدفوعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام العملات المستقرة والسيولة على السلسلة، مما يوفر السرعة والشفافية والكفاءة للبنية التحتية المالية البطيئة تقليديًا.

اسم العملة المشفرةHUMA

التصنيفNo.421

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)7.41%

المعروض المتداول1,733,333,333

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض9,999,997,862.691525

معدل التداول0.1733%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.06927111521862415,2025-05-27

أدنى سعر0.03511631113799057,2025-06-18

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع Huma هي أول شبكة PayFi ورائدة في منظومة PayFi سريعة النمو. تُمكّن مؤسسات الدفع العالمية من تسوية المدفوعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام العملات المستقرة والسيولة على السلسلة، مما يوفر السرعة والشفافية والكفاءة للبنية التحتية المالية البطيئة تقليديًا.

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