توكنوميكس Holo Token (HOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Holo Token (HOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Holo Token (HOT) Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers. الموقع الرسمي: https://holochain.org/ الوثيقة البيضاء: https://holo.host/whitepapers/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 اشتر HOT الآن!

توكنوميكس Holo Token (HOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Holo Token (HOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 172.87M $ 172.87M $ 172.87M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 175.02B $ 175.02B $ 175.02B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0315376 $ 0.0315376 $ 0.0315376 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 $ 0.000218929983954 السعر الحالي: $ 0.0009877 $ 0.0009877 $ 0.0009877 معرفة المزيد عن سعر Holo Token (HOT)

توكنوميكس Holo Token (HOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Holo Token (HOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOT، استكشف السعر المباشر لتوكن HOT!

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