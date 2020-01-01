توكنوميكس Graph Token (GRT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Graph Token (GRT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Graph Token (GRT) The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem. الموقع الرسمي: https://thegraph.com الوثيقة البيضاء: https://thegraph.com/docs/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/HGsLG4PnZ28L8A4R5nPqKgZd86zUUdmfnkTRnuFJ5dAX اشتر GRT الآن!

توكنوميكس Graph Token (GRT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Graph Token (GRT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 10.41B $ 10.41B $ 10.41B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.09717 $ 0.09717 $ 0.09717 معرفة المزيد عن سعر Graph Token (GRT)

توكنوميكس Graph Token (GRT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Graph Token (GRT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GRT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GRT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GRT، استكشف السعر المباشر لتوكن GRT!

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