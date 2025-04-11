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Kalp Network السعر(GINI)

USD

مخطط أسعار Kalp Network (GINI) المباشر

$0.0504
$0.0504$0.0504
+1.14%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول GINI

السعر الحالي لـ Kalp Network (GINI) اليوم هو 0.0504 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من GINI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Kalp Network:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 72.36K USD
- تغير سعر Kalp Network خلال اليوم هو +1.14%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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GINI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Kalp Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0005681+1.14%
30 يوم$ +0.0304+152.00%
60 يوم$ +0.0304+152.00%
90 يوم$ +0.0304+152.00%
تغير سعر Kalp Network اليوم

سجل اليوم GINI تغيرًا $ +0.0005681 (+1.14%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Kalp Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0304 (+152.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Kalp Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GINI تغييرًا في $ +0.0304 (+152.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Kalp Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0304 (+152.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

GINI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Kalp Network: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.04001
$ 0.04001$ 0.04001

$ 0.05498
$ 0.05498$ 0.05498

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

+1.00%

+1.14%

+7.94%

GINI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.36K
$ 72.36K$ 72.36K

0.00
0.00 0.00

ما هو Kalp Network ( GINI )

تعمل شبكة KALP على إعادة تعريف ابتكار البلوكتشين باعتبارها أول نظام بيئي مرخص عبر السلسلة في العالم، تم تصميمه خصيصًا كبنية تحتية عامة رقمية متوافقة مع اللوائح التنظيمية (DPI) للحكومات والشركات والمؤسسات، حيث يجمع بين شفافية سلاسل الكتل العامة ومرونة الشبكات المرخصة لضمان الامتثال وقابلية التوسع والأمان للصناعات الخاضعة للتنظيم.

متوفر Kalp Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Kalp Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Kalp Network

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Kalp Network، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ GINI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارKalp Network.

سجل أسعار Kalp Network

يوفر تتبع مسار سعر GINI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ GINI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Kalp Network.

كيفية شراء Kalp Network ( GINI )

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عملة GINI إلى العملات المحلية

1 GINI إلى VND
1,292.3064
1 GINI إلى AUD
A$0.079632
1 GINI إلى GBP
0.038304
1 GINI إلى EUR
0.043848
1 GINI إلى USD
$0.0504
1 GINI إلى MYR
RM0.222768
1 GINI إلى TRY
1.915704
1 GINI إلى JPY
¥7.19964
1 GINI إلى RUB
4.2714
1 GINI إلى INR
4.332384
1 GINI إلى IDR
Rp839.999664
1 GINI إلى KRW
71.999928
1 GINI إلى PHP
2.881872
1 GINI إلى EGP
￡E.2.583504
1 GINI إلى BRL
R$0.295344
1 GINI إلى CAD
C$0.069552
1 GINI إلى BDT
6.111
1 GINI إلى NGN
80.126928
1 GINI إلى UAH
2.082024
1 GINI إلى VES
Bs3.5784
1 GINI إلى PKR
Rs14.101416
1 GINI إلى KZT
25.992288
1 GINI إلى THB
฿1.688904
1 GINI إلى TWD
NT$1.631448
1 GINI إلى AED
د.إ0.184968
1 GINI إلى CHF
Fr0.040824
1 GINI إلى HKD
HK$0.3906
1 GINI إلى MAD
.د.م0.467712
1 GINI إلى MXN
$1.022112

Kalp Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kalp Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Kalp Network الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

GINI
USD

1 GINI = 0.0504 USD

تداول

USDTGINI
$0.0504
$0.0504$0.0504
-7.60%

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