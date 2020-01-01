توكنوميكس Kalp Network (GINI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kalp Network (GINI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kalp Network (GINI) تعمل شبكة KALP على إعادة تعريف ابتكار البلوكتشين باعتبارها أول نظام بيئي مرخص عبر السلسلة في العالم، تم تصميمه خصيصًا كبنية تحتية عامة رقمية متوافقة مع اللوائح التنظيمية (DPI) للحكومات والشركات والمؤسسات، حيث يجمع بين شفافية سلاسل الكتل العامة ومرونة الشبكات المرخصة لضمان الامتثال وقابلية التوسع والأمان للصناعات الخاضعة للتنظيم. الموقع الرسمي: https://www.kalp.network/ الوثيقة البيضاء: https://kalp-network.gitbook.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://kalpscan.io/home اشتر GINI الآن!

توكنوميكس Kalp Network (GINI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kalp Network (GINI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 80.20M $ 80.20M $ 80.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 $ 0.03960240820030341 السعر الحالي: $ 0.0401 $ 0.0401 $ 0.0401 معرفة المزيد عن سعر Kalp Network (GINI)

توكنوميكس Kalp Network (GINI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kalp Network (GINI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GINI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GINI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GINI، استكشف السعر المباشر لتوكن GINI!

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