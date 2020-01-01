توكنوميكس Fuse Network (FUSE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Fuse Network (FUSE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Fuse Network (FUSE) The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life. الموقع الرسمي: http://fuse.io الوثيقة البيضاء: https://docs.fuse.io/ مستكشف الكتل: https://explorer.fuse.io/ اشتر FUSE الآن!

توكنوميكس Fuse Network (FUSE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Fuse Network (FUSE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 219.88M $ 219.88M $ 219.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.185 $ 2.185 $ 2.185 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 $ 0.009535212978958053 السعر الحالي: $ 0.010925 $ 0.010925 $ 0.010925 معرفة المزيد عن سعر Fuse Network (FUSE)

توكنوميكس Fuse Network (FUSE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Fuse Network (FUSE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FUSE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FUSE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FUSE، استكشف السعر المباشر لتوكن FUSE!

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