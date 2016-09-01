توكنوميكس FIRO (FIRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول FIRO (FIRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات FIRO (FIRO) XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years. الموقع الرسمي: https://firo.org/ الوثيقة البيضاء: https://firo.org/about/tech/ مستكشف الكتل: https://explorer.firo.org/ اشتر FIRO الآن!

توكنوميكس FIRO (FIRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار FIRO (FIRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 17.54M $ 17.54M $ 17.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 25.012 $ 25.012 $ 25.012 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 $ 0.2751010060310364 السعر الحالي: $ 0.6006 $ 0.6006 $ 0.6006 معرفة المزيد عن سعر FIRO (FIRO)

توكنوميكس FIRO (FIRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس FIRO (FIRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FIRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FIRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FIRO، استكشف السعر المباشر لتوكن FIRO!

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