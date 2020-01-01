توكنوميكس Epic Chain (EPIC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Epic Chain (EPIC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Epic Chain (EPIC) Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth. الموقع الرسمي: https://epicchain.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E اشتر EPIC الآن!

توكنوميكس Epic Chain (EPIC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Epic Chain (EPIC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 57.94M $ 57.94M $ 57.94M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.1477 $ 3.1477 $ 3.1477 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 $ 0.7252176173070083 السعر الحالي: $ 1.9315 $ 1.9315 $ 1.9315 معرفة المزيد عن سعر Epic Chain (EPIC)

توكنوميكس Epic Chain (EPIC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Epic Chain (EPIC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EPIC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EPIC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EPIC، استكشف السعر المباشر لتوكن EPIC!

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