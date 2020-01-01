توكنوميكس Drift Protocol (DRIFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Drift Protocol (DRIFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Drift Protocol (DRIFT) Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. الموقع الرسمي: https://www.drift.trade/ الوثيقة البيضاء: https://docs.drift.trade/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 اشتر DRIFT الآن!

توكنوميكس Drift Protocol (DRIFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Drift Protocol (DRIFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 187.45M $ 187.45M $ 187.45M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 347.33M $ 347.33M $ 347.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.646 $ 2.646 $ 2.646 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 $ 0.10000390597735823 السعر الحالي: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 معرفة المزيد عن سعر Drift Protocol (DRIFT)

توكنوميكس Drift Protocol (DRIFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Drift Protocol (DRIFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DRIFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DRIFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DRIFT، استكشف السعر المباشر لتوكن DRIFT!

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