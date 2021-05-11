توكنوميكس CASPER (CSPR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CASPER (CSPR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CASPER (CSPR) Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. الموقع الرسمي: https://casper.network/ الوثيقة البيضاء: https://www.casper.network/core-features-casper-network مستكشف الكتل: https://cspr.live/ اشتر CSPR الآن!

توكنوميكس CASPER (CSPR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CASPER (CSPR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 147.65M $ 147.65M $ 147.65M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 13.29B $ 13.29B $ 13.29B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 السعر الحالي: $ 0.011113 $ 0.011113 $ 0.011113 معرفة المزيد عن سعر CASPER (CSPR)

توكنوميكس CASPER (CSPR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CASPER (CSPR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CSPR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CSPR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CSPR، استكشف السعر المباشر لتوكن CSPR!

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