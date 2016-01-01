توكنوميكس Cronos (CRO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cronos (CRO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cronos (CRO) Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com الموقع الرسمي: https://cronos.org/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.cronos.org/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA اشتر CRO الآن!

توكنوميكس Cronos (CRO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cronos (CRO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.65B $ 4.65B $ 4.65B إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 32.35B $ 32.35B $ 32.35B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.37B $ 14.37B $ 14.37B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 السعر الحالي: $ 0.14371 $ 0.14371 $ 0.14371 معرفة المزيد عن سعر Cronos (CRO)

توكنوميكس Cronos (CRO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cronos (CRO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CRO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CRO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CRO، استكشف السعر المباشر لتوكن CRO!

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