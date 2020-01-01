توكنوميكس Coral Protocol (CORAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Coral Protocol (CORAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Coral Protocol (CORAL) مشروع CORAL هو التوكن الأصلي لبروتوكول Coral، وهو طبقة البنية التحتية لتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي. يُمكّن Coral الوكلاء من التواصل والتنسيق وإجراء المعاملات عبر أطر العمل. كما يُمكّن CORAL المدفوعات بين الوكلاء، وتنفيذ الجلسات، وتقييم السمعة، مما يُغذي نظامًا بيئيًا لامركزيًا يعمل فيه الوكلاء الأذكياء معًا بشكل مستقل. الموقع الرسمي: https://www.coralprotocol.org الوثيقة البيضاء: https://arxiv.org/abs/2505.00749 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo اشتر CORAL الآن!

توكنوميكس Coral Protocol (CORAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Coral Protocol (CORAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.41M $ 12.41M $ 12.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.003575 $ 0.003575 $ 0.003575 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 $ 0.000322065226668754 السعر الحالي: $ 0.001241 $ 0.001241 $ 0.001241 معرفة المزيد عن سعر Coral Protocol (CORAL)

توكنوميكس Coral Protocol (CORAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Coral Protocol (CORAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CORAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CORAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CORAL، استكشف السعر المباشر لتوكن CORAL!

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