Launchpool

قم بتخزين التوكن من مشاريع النجوم

إجمالي حوض الجوائز (USDT)
1,239,239
إجمالي المشاركين
89,361
عدد المشاريع المدرجة
15
EINSTEIN

EIN

انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
28,000,000 EIN
فترة الحدث
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب EIN إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
80.24%
إجمالي عمليات الإيردروب
14,000,000 EIN
إجمالي مبلغ التخزين
1,367,960 USDT
المشاركون
948

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب EIN إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
7.33%
إجمالي عمليات الإيردروب
7,000,000 EIN
إجمالي مبلغ التخزين
7,628,495 MX
المشاركون
5,771

حوض EIN

قم بتخزين EIN لكسب EIN إيردروب

EINSTEIN
معدل APR التقديري
2,995.28%
إجمالي عمليات الإيردروب
7,000,000 EIN
إجمالي مبلغ التخزين
18,886,122 EIN
المشاركون
210
🔥EIN 7,300,000,000: التعدين يشتعل!🚀 أكثر من %1,000 APR
StablR USD

USDR

انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
70,000 USDT
فترة الحدث
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب USDT إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
207.08%
إجمالي عمليات الإيردروب
50,000 USDT
إجمالي مبلغ التخزين
1,781,074 USDT
المشاركون
1,141

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب USDT إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
7.18%
إجمالي عمليات الإيردروب
10,000 USDT
إجمالي مبلغ التخزين
6,794,231 MX
المشاركون
5,149

حوض USDR

قم بتخزين USDR لكسب USDT إيردروب

StablR USD
معدل APR التقديري
125.34%
إجمالي عمليات الإيردروب
10,000 USDT
إجمالي مبلغ التخزين
710,609 USDR
المشاركون
697
StablR Euro

EURR

انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
70,000 USDT
فترة الحدث
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب USDT إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
265.30%
إجمالي عمليات الإيردروب
50,000 USDT
إجمالي مبلغ التخزين
1,273,366 USDT
المشاركون
906

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب USDT إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
7.38%
إجمالي عمليات الإيردروب
10,000 USDT
إجمالي مبلغ التخزين
7,043,910 MX
المشاركون
5,229

حوض EURR

قم بتخزين EURR لكسب USDT إيردروب

StablR Euro
معدل APR التقديري
179.68%
إجمالي عمليات الإيردروب
10,000 USDT
إجمالي مبلغ التخزين
411,359 EURR
المشاركون
454
TRN

TRN

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
190,000 TRN
فترة الحدث
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب TRN إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
28.14%
إجمالي عمليات الإيردروب
95,000 TRN
إجمالي مبلغ التخزين
1,569,907 USDT
المشاركون
917

حوض TRN

قم بتخزين TRN لكسب TRN إيردروب

TRN
معدل APR التقديري
1,884.61%
إجمالي عمليات الإيردروب
95,000 TRN
إجمالي مبلغ التخزين
314,040 TRN
المشاركون
702
EINSTEIN

EIN

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
42,500,000 EIN
فترة الحدث
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب EIN إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
113.39%
إجمالي عمليات الإيردروب
25,000,000 EIN
إجمالي مبلغ التخزين
1,784,617 USDT
المشاركون
1,868

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب EIN إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
8.80%
إجمالي عمليات الإيردروب
17,500,000 EIN
إجمالي مبلغ التخزين
8,019,955 MX
المشاركون
8,622
🔥EIN 7,300,000,000: التعدين يشتعل!🚀 أكثر من %1,000 APR
Bombie

BOMB

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
6,000,000 BOMB
فترة الحدث
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب BOMB إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
449.81%
إجمالي عمليات الإيردروب
4,000,000 BOMB
إجمالي مبلغ التخزين
1,085,194 USDT
المشاركون
730

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب BOMB إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
22.01%
إجمالي عمليات الإيردروب
2,000,000 BOMB
إجمالي مبلغ التخزين
4,399,152 MX
المشاركون
3,057
ICEBERG

ICEBERG

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
1,666,666,666 ICEBERG
فترة الحدث
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة ICEBERG

قم بتخزين ICEBERG لكسب ICEBERG إيردروب

ICEBERG
معدل APR التقديري
8,488.44%
إجمالي عمليات الإيردروب
833,333,333 ICEBERG
إجمالي مبلغ التخزين
719,672,913 ICEBERG
المشاركون
240

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب ICEBERG إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
4.66%
إجمالي عمليات الإيردروب
833,333,333 ICEBERG
إجمالي مبلغ التخزين
3,625,514 MX
المشاركون
2,759
Shardeum

SHM

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
63,360 SHM
فترة الحدث
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب SHM إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
600.58%
إجمالي عمليات الإيردروب
31,680 SHM
إجمالي مبلغ التخزين
1,212,768 USDT
المشاركون
784

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب SHM إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
48.75%
إجمالي عمليات الإيردروب
31,680 SHM
إجمالي مبلغ التخزين
5,397,116 MX
المشاركون
4,137
Balance

EPT

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
4,560,000 EPT
فترة الحدث
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب EPT إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
221.06%
إجمالي عمليات الإيردروب
2,300,000 EPT
إجمالي مبلغ التخزين
1,955,829.733 USDT
المشاركون
1,204

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب EPT إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
14.02%
إجمالي عمليات الإيردروب
1,300,000 EPT
إجمالي مبلغ التخزين
5,462,085.851 MX
المشاركون
4,243

حوض EPT

قم بتخزين EPT لكسب EPT إيردروب

Balance
معدل APR التقديري
624.27%
إجمالي عمليات الإيردروب
960,000 EPT
إجمالي مبلغ التخزين
18,864,827.814 EPT
المشاركون
393
Mantle

MNT

انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
240,000 MNT
فترة الحدث
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب MNT إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
134.91%
إجمالي عمليات الإيردروب
48,000 MNT
إجمالي مبلغ التخزين
2,757,307 USDT
المشاركون
1,730

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب MNT إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
34.49%
إجمالي عمليات الإيردروب
72,000 MNT
إجمالي مبلغ التخزين
5,277,175 MX
المشاركون
4,523

حوض MNT

قم بتخزين MNT لكسب MNT إيردروب

Mantle
معدل APR التقديري
96.05%
إجمالي عمليات الإيردروب
120,000 MNT
إجمالي مبلغ التخزين
12,425,855 MNT
المشاركون
4,492
Kinto

KINTO

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
10,100 KINTO
فترة الحدث
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب KINTO إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
397.35%
إجمالي عمليات الإيردروب
5,100 KINTO
إجمالي مبلغ التخزين
2,661,559.62 USDT
المشاركون
1,702

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب KINTO إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
32.26%
إجمالي عمليات الإيردروب
3,000 KINTO
إجمالي مبلغ التخزين
6,137,476.3 MX
المشاركون
5,185

حوض KINTO

قم بتخزين KINTO لكسب KINTO إيردروب

Kinto
معدل APR التقديري
3,934.48%
إجمالي عمليات الإيردروب
2,000 KINTO
إجمالي مبلغ التخزين
6,405.9 KINTO
المشاركون
1,993
Term Finance

TERM

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
120,000 TERM
فترة الحدث
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب TERM إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
539.01%
إجمالي عمليات الإيردروب
60,000 TERM
إجمالي مبلغ التخزين
1,028,611 USDT
المشاركون
819

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب TERM إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
27.00%
إجمالي عمليات الإيردروب
36,000 TERM
إجمالي مبلغ التخزين
4,354,949 MX
المشاركون
3,418

حوض TERM

قم بتخزين TERM لكسب TERM إيردروب

Term Finance
معدل APR التقديري
5,661.41%
إجمالي عمليات الإيردروب
24,000 TERM
إجمالي مبلغ التخزين
78,460 TERM
المشاركون
1,531
Story

IP

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
60,000 IP
فترة الحدث
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب IP إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
185.52%
إجمالي عمليات الإيردروب
30,000 IP
إجمالي مبلغ التخزين
3,489,508 USDT
المشاركون
2,402

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب IP إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
19.55%
إجمالي عمليات الإيردروب
18,000 IP
إجمالي مبلغ التخزين
5,721,002 MX
المشاركون
4,981

حوض IP

قم بتخزين IP لكسب IP إيردروب

Story
معدل APR التقديري
645.05%
إجمالي عمليات الإيردروب
12,000 IP
إجمالي مبلغ التخزين
221,808 IP
المشاركون
1,866
Aptos

APT

انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
30,500 APT
فترة الحدث
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب APT إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
260.38%
إجمالي عمليات الإيردروب
16,000 APT
إجمالي مبلغ التخزين
6,176,889 USDT
المشاركون
3,734

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب APT إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
58.36%
إجمالي عمليات الإيردروب
11,500 APT
إجمالي مبلغ التخزين
5,076,509 MX
المشاركون
3,901

حوض APT

قم بتخزين APT لكسب APT إيردروب

Aptos
معدل APR التقديري
68.87%
إجمالي عمليات الإيردروب
3,000 APT
إجمالي مبلغ التخزين
525,988 APT
المشاركون
2,460
Xterio

XTER

الإدراج الأولي
انتهى
إجمالي عمليات الإيردروب
800,000 XTER
فترة الحدث
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
حصري للمستخدم الجديد

حوض بقيمة USDT

قم بتخزين USDT لكسب XTER إيردروب

Tether
معدل APR التقديري
279.69%
إجمالي عمليات الإيردروب
400,000 XTER
إجمالي مبلغ التخزين
8,436,874 USDT
المشاركون
5,642

حوض MX

قم بتخزين MX لكسب XTER إيردروب

MX Token
معدل APR التقديري
47.02%
إجمالي عمليات الإيردروب
240,000 XTER
إجمالي مبلغ التخزين
5,004,835 MX
المشاركون
3,627

حوض XTER

قم بتخزين XTER لكسب XTER إيردروب

Xterio
معدل APR التقديري
1,335.95%
إجمالي عمليات الإيردروب
160,000 XTER
إجمالي مبلغ التخزين
1,008,964 XTER
المشاركون
2,698