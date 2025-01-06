EIN
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 28,000,000 EIN
- فترة الحدث
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب EIN إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 14,000,000 EIN
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,367,960 USDT
- المشاركون
- 948
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب EIN إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 7,000,000 EIN
- إجمالي مبلغ التخزين
- 7,628,495 MX
- المشاركون
- 5,771
حوض EIN
قم بتخزين EIN لكسب EIN إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 7,000,000 EIN
- إجمالي مبلغ التخزين
- 18,886,122 EIN
- المشاركون
- 210
USDR
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 70,000 USDT
- فترة الحدث
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب USDT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 50,000 USDT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,781,074 USDT
- المشاركون
- 1,141
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب USDT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 10,000 USDT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 6,794,231 MX
- المشاركون
- 5,149
حوض USDR
قم بتخزين USDR لكسب USDT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 10,000 USDT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 710,609 USDR
- المشاركون
- 697
EURR
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 70,000 USDT
- فترة الحدث
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب USDT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 50,000 USDT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,273,366 USDT
- المشاركون
- 906
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب USDT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 10,000 USDT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 7,043,910 MX
- المشاركون
- 5,229
حوض EURR
قم بتخزين EURR لكسب USDT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 10,000 USDT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 411,359 EURR
- المشاركون
- 454
TRN
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 190,000 TRN
- فترة الحدث
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب TRN إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 95,000 TRN
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,569,907 USDT
- المشاركون
- 917
حوض TRN
قم بتخزين TRN لكسب TRN إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 95,000 TRN
- إجمالي مبلغ التخزين
- 314,040 TRN
- المشاركون
- 702
EIN
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 42,500,000 EIN
- فترة الحدث
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب EIN إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 25,000,000 EIN
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,784,617 USDT
- المشاركون
- 1,868
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب EIN إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 17,500,000 EIN
- إجمالي مبلغ التخزين
- 8,019,955 MX
- المشاركون
- 8,622
BOMB
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 6,000,000 BOMB
- فترة الحدث
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب BOMB إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 4,000,000 BOMB
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,085,194 USDT
- المشاركون
- 730
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب BOMB إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 2,000,000 BOMB
- إجمالي مبلغ التخزين
- 4,399,152 MX
- المشاركون
- 3,057
ICEBERG
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 1,666,666,666 ICEBERG
- فترة الحدث
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
حوض بقيمة ICEBERG
قم بتخزين ICEBERG لكسب ICEBERG إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 833,333,333 ICEBERG
- إجمالي مبلغ التخزين
- 719,672,913 ICEBERG
- المشاركون
- 240
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب ICEBERG إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 833,333,333 ICEBERG
- إجمالي مبلغ التخزين
- 3,625,514 MX
- المشاركون
- 2,759
SHM
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 63,360 SHM
- فترة الحدث
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب SHM إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 31,680 SHM
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,212,768 USDT
- المشاركون
- 784
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب SHM إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 31,680 SHM
- إجمالي مبلغ التخزين
- 5,397,116 MX
- المشاركون
- 4,137
EPT
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 4,560,000 EPT
- فترة الحدث
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب EPT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 2,300,000 EPT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,955,829.733 USDT
- المشاركون
- 1,204
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب EPT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 1,300,000 EPT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 5,462,085.851 MX
- المشاركون
- 4,243
حوض EPT
قم بتخزين EPT لكسب EPT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 960,000 EPT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 18,864,827.814 EPT
- المشاركون
- 393
MNT
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 240,000 MNT
- فترة الحدث
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب MNT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 48,000 MNT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 2,757,307 USDT
- المشاركون
- 1,730
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب MNT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 72,000 MNT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 5,277,175 MX
- المشاركون
- 4,523
حوض MNT
قم بتخزين MNT لكسب MNT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 120,000 MNT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 12,425,855 MNT
- المشاركون
- 4,492
KINTO
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 10,100 KINTO
- فترة الحدث
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب KINTO إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 5,100 KINTO
- إجمالي مبلغ التخزين
- 2,661,559.62 USDT
- المشاركون
- 1,702
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب KINTO إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 3,000 KINTO
- إجمالي مبلغ التخزين
- 6,137,476.3 MX
- المشاركون
- 5,185
حوض KINTO
قم بتخزين KINTO لكسب KINTO إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 2,000 KINTO
- إجمالي مبلغ التخزين
- 6,405.9 KINTO
- المشاركون
- 1,993
TERM
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 120,000 TERM
- فترة الحدث
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب TERM إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 60,000 TERM
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,028,611 USDT
- المشاركون
- 819
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب TERM إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 36,000 TERM
- إجمالي مبلغ التخزين
- 4,354,949 MX
- المشاركون
- 3,418
حوض TERM
قم بتخزين TERM لكسب TERM إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 24,000 TERM
- إجمالي مبلغ التخزين
- 78,460 TERM
- المشاركون
- 1,531
IP
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 60,000 IP
- فترة الحدث
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب IP إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 30,000 IP
- إجمالي مبلغ التخزين
- 3,489,508 USDT
- المشاركون
- 2,402
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب IP إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 18,000 IP
- إجمالي مبلغ التخزين
- 5,721,002 MX
- المشاركون
- 4,981
حوض IP
قم بتخزين IP لكسب IP إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 12,000 IP
- إجمالي مبلغ التخزين
- 221,808 IP
- المشاركون
- 1,866
APT
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 30,500 APT
- فترة الحدث
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب APT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 16,000 APT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 6,176,889 USDT
- المشاركون
- 3,734
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب APT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 11,500 APT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 5,076,509 MX
- المشاركون
- 3,901
حوض APT
قم بتخزين APT لكسب APT إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 3,000 APT
- إجمالي مبلغ التخزين
- 525,988 APT
- المشاركون
- 2,460
XTER
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 800,000 XTER
- فترة الحدث
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
حوض بقيمة USDT
قم بتخزين USDT لكسب XTER إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 400,000 XTER
- إجمالي مبلغ التخزين
- 8,436,874 USDT
- المشاركون
- 5,642
حوض MX
قم بتخزين MX لكسب XTER إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 240,000 XTER
- إجمالي مبلغ التخزين
- 5,004,835 MX
- المشاركون
- 3,627
حوض XTER
قم بتخزين XTER لكسب XTER إيردروب
- إجمالي عمليات الإيردروب
- 160,000 XTER
- إجمالي مبلغ التخزين
- 1,008,964 XTER
- المشاركون
- 2,698