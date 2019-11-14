توكنوميكس Nervos Network (CKB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nervos Network (CKB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nervos Network (CKB) The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte. الموقع الرسمي: http://nervos.org/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/nervosnetwork/rfcs/blob/master/rfcs/0002-ckb/0002-ckb.md مستكشف الكتل: https://explorer.nervos.org/ اشتر CKB الآن!

توكنوميكس Nervos Network (CKB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nervos Network (CKB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 258.57M $ 258.57M $ 258.57M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 46.98B $ 46.98B $ 46.98B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05398 $ 0.05398 $ 0.05398 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 $ 0.002083401220247072 السعر الحالي: $ 0.005504 $ 0.005504 $ 0.005504 معرفة المزيد عن سعر Nervos Network (CKB)

توكنوميكس Nervos Network (CKB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nervos Network (CKB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CKB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CKB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CKB، استكشف السعر المباشر لتوكن CKB!

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