توكنوميكس Celer Network (CELR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Celer Network (CELR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Celer Network (CELR) Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. الموقع الرسمي: https://www.celer.network/# الوثيقة البيضاء: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 اشتر CELR الآن!

توكنوميكس Celer Network (CELR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Celer Network (CELR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 58.42M $ 58.42M $ 58.42M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 7.78B $ 7.78B $ 7.78B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 75.06M $ 75.06M $ 75.06M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 السعر الحالي: $ 0.007506 $ 0.007506 $ 0.007506 معرفة المزيد عن سعر Celer Network (CELR)

توكنوميكس Celer Network (CELR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Celer Network (CELR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CELR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CELR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CELR، استكشف السعر المباشر لتوكن CELR!

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