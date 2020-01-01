توكنوميكس Bitcoin Bam (BTCBAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitcoin Bam (BTCBAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitcoin Bam (BTCBAM) Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. الموقع الرسمي: https://www.btcbam.com/ الوثيقة البيضاء: https://btcbam.com/whitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce اشتر BTCBAM الآن!

توكنوميكس Bitcoin Bam (BTCBAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitcoin Bam (BTCBAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 585.77K $ 585.77K $ 585.77K إجمالي العرض: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M العرض المتداول: $ 10.28M $ 10.28M $ 10.28M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 22 $ 22 $ 22 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 $ 0.020059523206536256 السعر الحالي: $ 0.057 $ 0.057 $ 0.057 معرفة المزيد عن سعر Bitcoin Bam (BTCBAM)

توكنوميكس Bitcoin Bam (BTCBAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitcoin Bam (BTCBAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTCBAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTCBAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTCBAM، استكشف السعر المباشر لتوكن BTCBAM!

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