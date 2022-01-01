توكنوميكس Aleph Zero (AZERO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aleph Zero (AZERO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aleph Zero (AZERO) Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. الموقع الرسمي: https://www.alephzero.org الوثيقة البيضاء: https://docs.alephzero.org/ مستكشف الكتل: https://alephzero.subscan.io/ اشتر AZERO الآن!

توكنوميكس Aleph Zero (AZERO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aleph Zero (AZERO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 السعر الحالي: $ 0.02446 $ 0.02446 $ 0.02446 معرفة المزيد عن سعر Aleph Zero (AZERO)

توكنوميكس Aleph Zero (AZERO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aleph Zero (AZERO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AZERO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AZERO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AZERO، استكشف السعر المباشر لتوكن AZERO!

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