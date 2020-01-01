توكنوميكس AWE Network (AWE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AWE Network (AWE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AWE Network (AWE) الموقع الرسمي: https://www.awenetwork.ai/ الوثيقة البيضاء: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf مستكشف الكتل: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 اشتر AWE الآن!

توكنوميكس AWE Network (AWE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AWE Network (AWE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 101.94M $ 101.94M $ 101.94M إجمالي العرض: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B العرض المتداول: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 101.94M $ 101.94M $ 101.94M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0838 $ 0.0838 $ 0.0838 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 السعر الحالي: $ 0.05248 $ 0.05248 $ 0.05248 معرفة المزيد عن سعر AWE Network (AWE)

توكنوميكس AWE Network (AWE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AWE Network (AWE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AWE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AWE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AWE، استكشف السعر المباشر لتوكن AWE!

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