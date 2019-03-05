توكنوميكس AnkrNetwork (ANKR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AnkrNetwork (ANKR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AnkrNetwork (ANKR) Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application. الموقع الرسمي: https://www.ankr.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.ankr.com/ankr-whitepaper-2.0.pdf مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/Gq2norJ1kBemBp3mPfkgAUMhMMmnFmY4zEyi26tRcxFB اشتر ANKR الآن!

توكنوميكس AnkrNetwork (ANKR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AnkrNetwork (ANKR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 162.20M $ 162.20M $ 162.20M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 162.20M $ 162.20M $ 162.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2162561 $ 0.2162561 $ 0.2162561 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 $ 0.000711080622353 السعر الحالي: $ 0.01622 $ 0.01622 $ 0.01622 معرفة المزيد عن سعر AnkrNetwork (ANKR)

توكنوميكس AnkrNetwork (ANKR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AnkrNetwork (ANKR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANKR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANKR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANKR، استكشف السعر المباشر لتوكن ANKR!

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